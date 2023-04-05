Правоохоронці проводить обшуки у Харківській ОВА

Деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування

У Харківській ОВА запевнили, що всебічно співпрацюють зі слідчими

Сьогодні, 5 квітня, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє пресслужба НАБУ

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«Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку», – йдеться у повідомленні.

У Харківській ОВА запевнили, що всебічно співпрацюють з НАБУ, надають детективам усі запитувані документи та необхідну інформацію.

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Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоНаціональне антикорупційне бюро заочно повідомило про підозру колишньому в.о. директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Ігорю Сунцову.