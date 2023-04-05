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Правоохоронці проводить обшуки у Харківській ОВА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці проводить обшуки у Харківській ОВА
Деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування
фото ілюстративне

У Харківській ОВА запевнили, що всебічно співпрацюють зі слідчими 

Сьогодні, 5 квітня, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє пресслужба НАБУ

«Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку», – йдеться у повідомленні.

У Харківській ОВА запевнили, що всебічно співпрацюють з НАБУ, надають детективам усі запитувані документи та необхідну інформацію.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоНаціональне антикорупційне бюро заочно повідомило про підозру колишньому в.о. директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Ігорю Сунцову. 

Теги: документи розслідування НАБУ Харківщина

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