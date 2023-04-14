НАБУ завершило розслідування у справі про премію Коболєва

Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно ексочільника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва. Про це повідомляє НАБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«14 квітня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України» у заволодінні в 2018 році понад 229 млн грн. Дії особи кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн.

Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Раніше Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав необґрунтованим пред'явлену ексголові НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву підозру, проте Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду.