НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка та низку топпосадовців

Ексглава Фонду держмайна видавав себе за «викривача корупції», щоб усунути конкурентів

Оголошені в розшук є підозрюваними у справі щодо створення злочинної організації та заволодіння коштами АТ «Одеський припортовий завод»

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка та ще низку посадовців. Про це йдеться на сайті НАБУ.

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Бюро зазначає, що вони є підозрюваними у справі щодо створення злочинної організації та заволодіння коштами АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Разом із Сенниченком, що обіймав посаду голови Фонду державного майна України до 17 лютого 2022 року, у розшук оголосили:

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банкіра Павла Присяжнюка;

колишнього працівника Фонду держмайна, доцента кафедри Університету Державної фіскальної служби Андрія Гмиріна;

колишнього виконувача обов'язків директора ОГХК Артура Сомова;

колишнього виконувача обов’язків директора ОПЗ Миколу Парсентьєва,

власників компанії «Агро Газ Трейдінг» Володимира Колота та Олександра Горбуненка.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро викрили злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна. НАБУ і САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації.

Згодом стало відомо, що Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

24 березня суд обрав запобіжний захід учаснику злочинного угруповання Сенниченка.