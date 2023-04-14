Справа Коболєва: НАБУ знайшло нові дані

НАБУ наполягає на продовженні строку досудового розслідування через виявлення нової інформації

14 квітня Національне антикорупційне бюро подало до суду нове клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі ексглави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, адже були знайдені нові дані, серед яких – 37 Гб електронного листування. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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Клопотання з боку детективів НАБУ зумовлене новими обставинами, встановленими досудовим розслідуванням.

Після звернення до слідчого судді з попереднім клопотанням на початку квітня, детективи вилучили нові документи та інформацію. Ці дані, стверджують у НАБУ, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

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Так, було вилучене електронне листування осіб, залучених до ініціювання та виконання рішення про виплату премій керівництву та працівникам «Нафтогазу» за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Усього вилучили листування розміром понад 37 Гб. Наразі НАБУ каже, що детективи оглядають інформацію, а через її розмір може знадобитися значний період часу.

«Під час огляду вже виявлено низку відомостей, які мають істотне значення для доказування в кримінальному провадженні», – додали в Бюро.

В цьому листі директор департаменту надіслав Коболєву методологію розрахунку премій.

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«Цей лист підтверджує поширення обмежень розміру оплати праці (зокрема премій), встановлених постановою на голову правління ГАК «Нафтогаз України»... а також обізнаність ексголови правління з такими обмеженнями щонайменше з червня 2017 року», – вважають у НАБУ.

Другий опублікований уривок розмови – листування директора з комунікацій та директора з персоналу і корпоративного секретаря, що, на погляд бюро, «спростовує твердження, що вказані розміри преміювання були загальновизнаною світовою практикою».

Третій – повідомлення директора з комунікацій директору з персоналу, прессекретарю та Коболєву. У ньому просили виправити цифри в фінальній версії пресрелізу. Текст виправили, бо, на думку НАБУ, спростовувалось твердження, що розмір премії голови правління відповідає міжнародній практиці.

Четвертий – лист голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» іншим членам ради та Коболєву. Листування, на думку бюро, підтверджує, що Коболєв не повідомив наглядовій раді остаточний перелік осіб, які мали отримати преміювання, та розмір винагороди.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

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Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн.

Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Раніше Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав необґрунтованим пред'явлену ексголові НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву підозру, проте Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду.