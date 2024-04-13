Названа трійка найкорумпованіших областей України

За даними НАЗК, торік до Реєстру корупціонерів потрапило на 65% менше осіб, аніж у 2021 році

Львівщина очолила рейтинг найбільш корумпованих областей України. Слідом за нею йдуть Київщина та Одещина. Про це повідомляє Опендатабот.

За даними НАЗК, 2420 осіб потрапили до Реєстру корупціонерів торік. Це аж на 65% менше, аніж у довоєнний 2021 рік. Тоді перелік поповнився на майже 7 тисяч записів.

Кількість винесених вироків за корупцію у 2021-2023 роках інфографіка: Опендатабот

Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках стала Львівська область. Кількість записів від початку великої війни теж знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то минулоріч – лише 192.

Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках стала Львівська область інфографіка: Опендатабот

У 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями (75,9% вироків). Уже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку великої війни НАЗК не перевірялися декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.

Тож у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі – 38,2% та 53,1% випадків відповідно.

У 2021 році люди найчастіше потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялося, українці вважають корупцію в органах державної влади найбільшою загрозою для України. Про це стало відомо із результатів опитування соціологічної групи «Рейтинг». Соцопитування було проведене у період з 17 по 21 лютого 2024 року серед двох тисяч респондентів. Результати опубліковано 5 квітня. 1% опитаних громадян не бачить загроз для розвитку України.

Нагадаємо, що майже 54% українців погоджуються із твердженням: «тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти – ніхто не хоче помирати». Про це стало відомо з опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології спільно з Асоціацією політичних психологів України.