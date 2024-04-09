Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, була пожежа: наслідки атаки дронів на Львівщину

20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворог запускав із мису Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська

Сили ППО збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області

У Львівській області внаслідок атаки російських дронів, у ніч на 9 квітня, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Цієї ночі ворожі «Шахеди» намагалися атакувати Львівщину. Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області», – заявив він.

Проте, за його словами, уламки дронів пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури.

«Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих», – додав голова ОВА.

Він зазначив, що усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня російські загарбники вдарили чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та випустили 20 ударних БпЛА типу Shahed.

20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворог запустив із мису Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

Триває 776-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.