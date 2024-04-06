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ЗСУ пояснили, чому ворог б'є по двох областях України «Оніксами»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, чому ворог б'є по двох областях України «Оніксами»
Миколаївщина й Одещина частіше за інші області потерпають від ракетних атак «Оніксами»
фото: міноборони РФ

Надзвукова та протикорабельна ракета «Онікс» має низьку вразливість до систем ППО

Російські загарбники час від часу б’ють по Україні ракетами «Онікс». Найчастіше удари приходяться по Одеській та Миколаївській областях. Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телеканалу «FreeДом».

Посадовиця розповіла, що надзвукова та протикорабельна ракета «Онікс» має низьку вразливість до систем протиповітряної оборони України, та й росіянам таке озброєння зручно використовувати в прибережних областях.

«...Одеська, Миколаївська область – це якраз регіони, які розташовані на узбережжі Чорного моря, і досить потужний потенціал цих регіонів зосереджений на береговій лінії. Тому тут ракети «Онікс» ворог використовує максимально часто порівняно з іншими регіонами», – пояснила вона.

Нагадаємо, що станом на ранок суботи у Чорному морі розміщений один російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу «Калібр». Потенційний залп становить чотири ракети. 

Як повідомлялося, вночі російські окупанти атакували Україну понад 30 дронами-камікадзе та шістьма ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили майже всі безпілотники і половину ракет.

Під час масштабної повітряної тривоги в ніч на 6 квітня у Запоріжжі пролунали вибухи. Унаслідок ворожих ракетних атак чотири людини загинуло, 25 поранені.

Крім того, в ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Унаслідок удару по Шевченківському району вже відомо про шістьох загиблих та 11 поранених.

До того ж на Київщині уламки ворожих цілей пошкодили приміщення одного з приватних підприємств у селищі Макарів Бучанського району. А над Хмельниччиною оборонці неба збили п'ять безпілотників.

Теги: Одещина Миколаївщина російська ракета

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