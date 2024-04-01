Опитування показало ставлення українців до ухилянтів: неочікувані дані

Найбільш лояльними щодо ухилення від мобілізації є жителі південних областей, адже серед них понад 70% вважають, що охочих ухилитися від мобілізації можна зрозуміти

Близько половини респондентів відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації

Майже 54% українців погоджуються із твердженням: «тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти – ніхто не хоче помирати». Про це стало відомо з опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології спільно з Асоціацією політичних психологів України.

Тим часом лише 17,2% не погоджувалися із цим твердженням, і 29% утрималися від відповіді.

«Суперечливе ставлення до мобілізації, що може проявлятися і на рівні суспільної свідомості, і у свідомості окремих громадян, є вагомим викликом для воєнно-політичного керівництва держави та потребуватиме застосування психологічно обґрунтованих заходів для ефективного забезпечення мобілізації», – наголосили експерти.

За даними опитування, найбільш лояльними щодо ухилення від мобілізації є жителі південних областей, адже серед них понад 70% вважають, що охочих ухилитися від мобілізації можна зрозуміти.

І лише майже 43% респондентів відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації. Зазначається, що опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, більшість українців вважають, що адекватною відповіддю на ризики, які висунуло широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, є відновлення ядерного потенціалу України. Відповідні тенденції спостерігаються і в інших країнах Європи.

Також більшість українців вважають важливими для України військові дії на території РФ.

Так на питання «Чи вважаєте ви ці події значимими для України» позитивно відповіли 69,1% (так і дуже – 25,9%; так частково – 43,2%). Водночас до практично незначимих подій віднесли 15,4%, а до зовсім незначимих 7,6%. Не визначились по цьому питанню 7,9%.