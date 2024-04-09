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На Одещині зацвіла 350-річна груша (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
На Одещині зацвіла 350-річна груша (фото)
Фахівці вважають, що груші в селі Адамівка понад 350 років
фото Facebook Нати Чернецької

Груша визнана ботанічним пам'ятником природи місцевого значення ще у 2012 році

На Одещині зацвіла груша, яку вважають найстарішою в Україні. Знімками квітучого дерева в соцмережах поділилась журналістка Ната Чернецька.

Діаметр дерева становить понад метр, а висота – 15 метрів. Груша визнана ботанічним пам'ятником природи місцевого значення ще у 2012 році.

На Одещині зацвіла груша, яку вважають найстарішою в Україні
На Одещині зацвіла груша, яку вважають найстарішою в Україні
фото Facebook Нати Чернецької

Позаду дерева знаходиться старовинний цвинтар з козацькими хрестами.

Старовинний цвинтар з козацькими хрестами
Старовинний цвинтар з козацькими хрестами
фото Facebook Нати Чернецької
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Старовинний цвинтар в Адамівці
Старовинний цвинтар в Адамівці
фото Facebook Нати Чернецької

Фахівці «Київського еколого-культурного центру» вважають, що груші в селі Адамівка понад 350 років. До цього вважалося, що найстаріша груша країни знаходиться у Кривому Розі, їй близько 300 років.

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Ще одна легендарна груша знаходиться в Запоріжжі. Її називають «Тарасовою» через те, що за легендою Тарас Шевченко ночував під цим деревом, коли був проїздом у цих краях в 1843 році. Тоді груша росла на подвір'ї Прокопа Булата, мешканця села Вознесенка, у якого на кілька днів зупинявся поет. Її можна побачити, якщо спускатися з Фестивальної площі на Набережну.

Як повідомлялося, аномальне тепло, що прийшло в Україну, може погано позначитися на озимині. Найбільш уразливі рослини зі слабким розвитком, посіяні не в оптимальні терміни, а в жовтні-листопаді. Вони не розкущилися, і несподівана спека може негативно на них вплинути. Про це AgroPortal.ua розповів незалежний експерт з агротехнологічних питань, керівник компанії Art FieldS Олексій Сергієнко. На думку Сергієнка, сади можуть постраждати, якщо раннє тепло зміниться заморозками. 

Вчені Університету штату Нью-Йорк в Олбані та Нанкінського університету інформаційних наук та технологій у Китаї пояснили виникнення аномально спекотної погоди. Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, танення арктичного льоду сприяє посиленню амплітуди Ель-Ніньо.

Теги: Одещина Тарас Шевченко цвинтар рослини

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