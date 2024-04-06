Українці назвали більшу загрозу для розвитку країни, ніж війна: опитування
1% опитаних громадян не бачить загроз для розвитку Україн
Українці вважають корупцію в органах державної влади найбільшою загрозою для України. Про це стало відомо із результатів опитування соціологічної групи «Рейтинг».
Соцопитування було проведене у період з 17 по 21 лютого 2024 року серед двох тисяч респондентів. Результати опубліковано 5 квітня.
Які є загрози для розвитку країни на думку українців:
- корупція в органах державної влади – 51%;
- воєнна агресія РФ – 46%;
- економічна криза та її наслідки (інфляція, підвищення цін, зниження рівня життя) – 11%;
- відсутність кваліфікованих менеджерів в уряді та органах державної влади – 10%;
- недовіра, безвідповідальність влади – 4%;
- масова міграція робочої сили за кордон – 4%;
- громадянський конфлікт у суспільстві через ідеологічні питання (мовне питання, заборона релігійних організацій тощо) – 4%;
- бідність значної частини населення – 3%;
- недостатній соціальний захист громадян – 2%;
- недостатня підтримка з боку міжнародних партнерів – 2%;
- зрада – 2%.
1% опитаних громадян не бачить загроз для розвитку України.
Нагадаємо, що майже 54% українців погоджуються із твердженням: «тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти – ніхто не хоче помирати». Про це стало відомо з опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології спільно з Асоціацією політичних психологів України.
Тим часом лише 17,2% не погоджувалися із цим твердженням, і 29% утрималися від відповіді.
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