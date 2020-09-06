Не взяли на море? Біля Рівного жінка вбила чоловіка та тричі вистрілила в доньку



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Від отриманих травм 45-річний чоловік загинув, а 13-річну дівчинку із множинними проникаючими пораненнями грудної клітки госпіталізували Фото: Нацполіція

Після вчинення стрілянини жінка намагалася вкоротити собі віку

Біля Рівного жінка застрелила чоловіка та ледь не вбила доньку. Постріли у будинку сім’ї жителів Рівненського району пролунали у суботу, 5 вересня, орієнтовно о четвертій ночі.

Від отриманих травм 45-річний чоловік загинув, а 13-річну доньку із множинними проникаючими пораненнями грудної клітки госпіталізували, інформує пресслужба поліції Рівненщини.

Зазначається, що причетною до вчинених злочинів виявилася їхня матір та дружина загиблого, яка й сама намагалася покінчити життя самогубством.

Поліцейські попередньо встановили, що 44-річна жінка здійснила постріли у власного чоловіка та у доньку. Потерпілий ще зміг зателефонувати до батька, який викликав поліцію. Однак від спричинених травм 45-річний власник будинку загинув. Його тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Дівчинку каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні. У медзаклад доправили і 44-річну зловмисницю із різаними ранами рук та кульовим пораненням у скроню без свідомості. Її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і вона перебуває у спецпалаті під охороною. Її стан лікарі оцінюють як стабільний, а доньці проводять оперативне втручання.

За результатами огляду місця події правоохоронці вилучили всю необхідну слідству інформацію, зокрема травматичну зброю та револьвер під патрон Флобера.

Що спонукало 44-річну жінку до вчинення таких злочинів, встановлюють поліцейські у рамках досудового розслідування за фактами умисного вбивства та замаху на умисне вбивство малолітньої дитини за частиною 1 статті 115 та частиною 2 статей 15 та 115 Кримінального кодексу України.

Подробиці розповіла у себе на сторінці у Facebook рівненська журналістка Вікторія Мамотюк:

«Трагедія у Рівному. Сьогодні вночі 44-річна Ірина Ігнатюк вбила свого чоловіка, який має будівельний бізнес у Рівному - це Ігнатюк Юрій. Спочатку, я подумала, що чоловік її дістав чимось, може ображав. Та коли дізналася, що вона щей здійснила три постріли у свою 13-річну доньку, в тому числі постріл у спину...Не знаю, що її спонукало до таких дій. І що б могло таке трапитися, щоб вбивати свою дитину. Та із власних джерел знаю, що тато з дитиною хотів їхати на море і не хотіли взяти із собою маму. Через це виник конфлікт», – написала журналістка.