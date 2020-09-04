Суд призначив покарання трьом молодикам, які в Києві вбили 30-річну жінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Злочинці проведуть за ґратами від 10 до 15 років

32-річний чоловік наніс жінці металевим прутом 14 ударів по голові

Дарницьким районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок трьом чоловікам за фактом вчинення розбою та умисного вбивства 30-річної жінки. Злочин стався 18 січня 2017 року на вул. Декабристів у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що чоловіки познайомилися із жінкою на вулиці та разом відпочивали, розпиваючи алкогольні напої. У цей час один із чоловіків помітив у неї золоті прикраси та вирішив ними заволодіти, про що повідомив своїм товаришам.

Відвівши потерпілу у безлюдне місце, 32-річний чоловік наніс жінці металевим прутом 14 ударів в область голови, заподіявши тяжкі тілесні ушкодження, від яких остання померла. Після цього зловмисники заволоділи речами потерпілої на суму понад 25 тис. гривень та втекли.

Вироком Дарницького районного суду 32-річного чоловіка, який безпосередньо наносив жінці удари, визнано винним за ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двох інших чоловіків визнано винними за ч. 2 ст. 187 КК України та призначено покарання у вигляді 11 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Нагадаємо, правоохоронцями Київщини розкрито умисне вбивство гардеробниці Верховної Ради Антоніни Шпир, яке сталося 30 червня 2019 року в одному із сіл Макарівського району.