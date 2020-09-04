Правоохоронці Київщини знайшли вбивцю працівниці Верховної Ради



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Антоніну Шпир знайшли мертвою у полі в липні 2019 року Фото: Київ оперативний

Затриманий за підозрою у замаху на зґвалтування зізнався у вбивстві, скоєному рік тому

Правоохоронцями Київщини розкрито умисне вбивство гардеробниці Верховної Ради Антоніни Шпир, яке сталося 30 червня 2019 року в одному із сіл Макарівського району.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Так, правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України було затримано 53-річного чоловіка, який 30 серпня 2020 року поблизу залізничної станції в с. Вишняки Фастівського району, застосовуючи до жінки фізичну силу, затягнув її до лісу, де намагався зґвалтувати.

За процесуального керівництва Фастівської місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у замаху на зґвалтування (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 КК України) та зберіганні, придбанні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Пізніше чоловік зізнався в умисному вбивстві, яке він вчинив рік тому. Макарівським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури йому повідомлено про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Досудове розслідування триває, проводиться перевірка причетності його до вчинення ще двох аналогічних злочинів на території області.

Нагадаємо, гардеробницю Верховної Ради Антоніну Шпир знайшли мертвою на кукурудзяному полі.