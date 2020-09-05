У Вінниці під час конфлікту чоловік розстріляв опонента



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Фото поліції Вінницької області

Життю потерпілого наразі нічого не загрожує попри поранення

Вчора, 4 вересня, у Вінниці між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого один вистрелив в іншого, ймовірно, з травматичної зброї. Він влучив в опонента, проте наразі життю потерпілого нічого не загрожує. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

«4 вересня у Вінниці неподалік площі Гагаріна працівники поліції затримали 20-річного жителя Вінницького району, який під час конфлікту з вінничанином здійснив у нього декілька пострілів з травматичної зброї. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано. Правопорушника затримано в процесуальному порядку», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що між чоловіками виник конфлікт в приміщенні одного з розважальних закладів міста. Згодом з’ясовувати стосунки вони продовжили на вулиці. Під час суперечки затриманий здійснив два постріли у бік супротивника та травмував його. Попередньо, використовував травматичний пістолет.

«20-річного правопорушника затримали оперативники Вінницького відділу поліції, які перебували неподалік місця вчинення правопорушення. Зловмисника затримано в процесуальному порядку, вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Вилучену зброю направлено на експертизу», – додають у поліції.

Також зазначають, що наразі загрози життю 21-річного потерпілого немає.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України («Замах на вбивство з хуліганських мотивів»). За це правопорушникові загрожує до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Наразі загрози життю 21-річного потерпілого немає