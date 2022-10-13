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Новий прийом ворога. СБУ викрила мережу завербованих Росією зеків

Надія Клочко
glavcom.ua
Новий прийом ворога. СБУ викрила мережу завербованих Росією зеків
За даними слідства, до складу агентурної мережі ФСБ входили семеро ув’язнених
фото з відкритих джерел

СБУ заявила про викриття нового «прийом» ФСБ, ворог намагався наповнити Україну завербованими зеками з «ЛНР»

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яку ворог перекинув до різних регіонів України. До її складу входило семеро ув’язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, куди вони прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганщини. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Як розповіли у спецслужбі, усім викритим агентам Росії залишався мінімальний строк за ґратами, тож ФСБ завербувала «зеків» і «підказала» їм попросити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованої Луганщини, як це передбачає закон. Після закінчення терміну ув’язнення нові агенти РФ мали виконувати ворожі завдання проти України.

СБУ встановила, що куратором цієї мережі виявися «начальник оперативной части исправительной колонии № 38» терористичної організації «ЛНР». Свої дії він координував з кадровими співробітниками ФСБ.

«Проте співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження, своєчасно викрили російську агентуру і тим самим зірвали плани ворога щодо одержання розвідувальної інформації», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ знешкодила багатофункціональну мережу російського головного управління розвідки у Харківській області: агенти допомагали ворогу прицільно бити по Збройних Силах України. 

Також раніше СБУ викрила агентів ФСБ на Донеччині і в Дніпрі: один із них працював на ворога з тюрми.

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Теги: «ЛНР» ФСБ росія СБУ

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