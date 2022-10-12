СБУ викрила зрадника, який коригував ракетні удари по Києву

За даними слідства, зрадник збирав дані для коригування ударів по Києву через свою агентку

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) встановили особу та зібрали вичерпну доказову базу на чоловіка, який постачав військам Росії координати для ракетних ударів по Києву. Про це йдеться у повідомленні на сайті спецслужби.

Зазначається, що підозрюваний перебуває у тимчасово окупованому Криму, але організував активну діяльність у столичному регіоні через свою агентку. СБУ уже викрила і затримала цю жінку, вона знаходиться під вартою і відповідатиме за свої дії перед законом.

«Що стосується її куратора, то ним виявився 56-річний уродженець столиці. З 2017 року він проживає у тимчасово окупованому Криму. Саме там він був завербований спецслужбою держави-агресора і добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Зрадник отримував завдання від працівника ФСБ Росії та передавав своїй агентці у столицю. Остання мала збирати дані для коригування ударів по об’єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктах надавати інформацію про пересування українських військ, розташування блокпостів на території Києва та Київської області», – розповіли в СБУ.

Наразі куратору повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 10 жовтня рашисти здійснили велику терористичну атаку на столицю та обласні центри України. У Києві зранку і протягом дня зафіксовані влучання в кількох районах. Зокрема, в центрі міста. Також агресор ударив по кількох об‘єктах критичної інфраструктури столиці.

Від ракетних ударів у Києві загинули п'ятеро людей, понад 50 осіб отримали поранення.

Внаслідок атаки російських загарбників на Київ пошкоджено 45 житлових будинків. Також пошкоджено п’ять об’єктів критичної інфраструктури та житлово-комунального господарства. Крім того, пошкоджено шість закладів освіти (три школи, дитячий садок, дві будівлі позашкільного виховання), два заклади соціальної сфери, шість – культури, п’ять – охорони здоров’я та дві адмінбудівлі.