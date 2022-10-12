Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ викрила зрадника, який коригував ракетні удари по Києву

Надія Клочко
glavcom.ua
СБУ викрила зрадника, який коригував ракетні удари по Києву
Підозрюваний наразі перебуває в окупованому Криму
фото: СБУ

За даними слідства, зрадник збирав дані для коригування ударів по Києву через свою агентку

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) встановили особу та зібрали вичерпну доказову базу на чоловіка, який постачав військам Росії координати для ракетних ударів по Києву. Про це йдеться у повідомленні на сайті спецслужби.

Зазначається, що підозрюваний перебуває у тимчасово окупованому Криму, але організував активну діяльність у столичному регіоні через свою агентку. СБУ уже викрила і затримала цю жінку, вона знаходиться під вартою і відповідатиме за свої дії перед законом.

«Що стосується її куратора, то ним виявився 56-річний уродженець столиці. З 2017 року він проживає у тимчасово окупованому Криму. Саме там він був завербований спецслужбою держави-агресора і добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Зрадник отримував завдання від працівника ФСБ Росії та передавав своїй агентці у столицю. Остання мала збирати дані для коригування ударів по об’єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктах надавати інформацію про пересування українських військ, розташування блокпостів на території Києва та Київської області», – розповіли в СБУ.

Наразі куратору повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 10 жовтня рашисти здійснили велику терористичну атаку на столицю та обласні центри України. У Києві зранку і протягом дня зафіксовані влучання в кількох районах. Зокрема, в центрі міста. Також агресор ударив по кількох об‘єктах критичної інфраструктури столиці.

Від ракетних ударів у Києві загинули п'ятеро людей, понад 50 осіб отримали поранення. 

Внаслідок атаки російських загарбників на Київ пошкоджено 45 житлових будинків. Також пошкоджено п’ять об’єктів критичної інфраструктури та житлово-комунального господарства. Крім того, пошкоджено шість закладів освіти (три школи, дитячий садок, дві будівлі позашкільного виховання), два заклади соціальної сфери, шість – культури, п’ять – охорони здоров’я та дві адмінбудівлі.

Читайте також: Атака фейками після ракетного обстрілу. Один день із життя російських ЗМІ
Теги: Крим Київ ракета війна СБУ росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронець опинився в епіцентрі вибуху, коли їхав на роботу на власному автомобілі
У Києві внаслідок ракетної атаки загинув посадовець кіберполіції
10 жовтня, 18:00
Невдовзі оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці
Кличко розповів, коли відновлять пошкоджений пішохідний міст у Києві (фото)
Вчора, 16:24
Бульвар Тараса Шевченка в Києві
У Києві відновлено рух бульваром Шевченка, який постраждав через обстріли рашистів
Сьогодні, 02:54

Кримінал

СБУ викрила зрадника, який коригував ракетні удари по Києву
СБУ викрила зрадника, який коригував ракетні удари по Києву
СБУ знешкодила агентурну мережу рашистів на Харківщині: син організатора служить у ЗСУ
СБУ знешкодила агентурну мережу рашистів на Харківщині: син організатора служить у ЗСУ
СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру
СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру
Шахрай у Дніпрі продав неіснуючих бронежилетів на 300 тис. грн 
Шахрай у Дніпрі продав неіснуючих бронежилетів на 300 тис. грн 
СБУ викрила злочинну організацію, якою керував екснардеп Кива
СБУ викрила злочинну організацію, якою керував екснардеп Кива
Ексначальник прокуратури на Луганщині постане перед судом
Ексначальник прокуратури на Луганщині постане перед судом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
122K
Вперше Путін програє війну
92K
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
78K
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN
46K
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
31K
Опоненти Путіна вперше заговорили про його відставку – Politicо

Новини

Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Сьогодні, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Сьогодні, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту