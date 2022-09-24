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Агент ФСБ у Дніпрі працював на ворога з тюрми

Надія Карбунар
glavcom.ua
Агент ФСБ у Дніпрі працював на ворога з тюрми
Спецслужб РФ завербували в'язня через зв’язки у кримінальних колах
фото: СБУ/Telegram

СБУ знешкодила міжрегіональну агентурну мережу РФ, яка коригувала ворожий вогонь

СБУ викрила агентів ФСБ на Донеччині і в Дніпрі: один із них працював на ворога з тюрми. Про це відомство повідомляє у Telegram.

У ході багатоетапної спецоперації Служба безпеки знешкодила ще одну міжрегіональну агентурну мережу РФ, яка коригувала ворожий вогонь у прифронтових районах сходу і півдня України.

Так, на Донеччині двоє російських агентів передавали окупантам місця дислокації підрозділів ЗСУ, у тому числі розташування бойових позицій реактивних артилерійських систем «HIMARS».

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Встановлено, інформатори були завербовані представниками ФСБ після повномасштабного вторгнення. У поле зору спецслужб РФ потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово «афішували» серед оточуючих.

Співробітники СБУ затримали обох агентів у Покровську на спробі передачі розвідінформації окупантам.

Ще одного ворожого поплічника викрили у Дніпрі. Ним виявися ув’язнений однієї з виправних установ. За допомогою прихованого мобільного телефону він налагодив зв’язок зі своїми спільниками на волі, які передавали йому геолокацію українських блокпостів.

Отриману інформацію в’язень передавав представникам спецслужб РФ, які завербували його через зв’язки у кримінальних колах.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше Служба безпеки України встановила особу російського командира, який санкціонував катування українців у тимчасово окупованому Херсоні. 

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