Збирала для РФ «податки» з місцевих: СБУ затримала поплічницю рашистів (фото)

Зрадниця переконувала своїх колег-податківців, які залишилися на окупованій території, переходити на бік ворога

Співробітники СБУ та ДБР затримали податківицю у Куп'янську під час стабілізаційних заходів на деокупованій території

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали топпоплічницю рашистів у деокупованому Куп'янську, яка збирала для Росії «податки» з місцевого населення. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про місцеву мешканку, яка є діючою співробітницею податкових органів України та ще з довоєнних часів обіймає посаду головного державного інспектора Куп'янського відділу податків і зборів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області.

За даними слідства, під час окупації зрадниця перейшла на бік ворога та почала працювати у так званій «Налоговой службе Харьковской ВГА» на посаді керівника середньої ланки.

Встановлено, що на новій «посаді» зловмисниця брала участь у нарадах з підприємцями району, де схиляла їх до сплати податків на користь російсько-окупаційних військ.

Також зрадниця переконувала своїх колег-податківців, які залишилися на окупованій території, переходити на бік ворога та розпочинати роботу у новостворених податкових органах окупантів.

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У ході слідчих дій співробітники СБУ виявили та вилучили службові документи фейкової «податкової», які підтверджують злочинну співпрацю жінки з рашистами та виконання нею вказівок окупаційних військ.

Співробітники СБУ та ДБР затримали податківицю у Куп'янську під час стабілізаційних заходів на деокупованій території.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За такий злочин їй загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення, а також конфіскація майна. Вирішується питання щодо обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ знешкодила багатофункціональну мережу російського головного управління розвідки у Харківській області: агенти допомагали ворогу прицільно бити по Збройних Силах України