Обстріл нафтобаз на Житомирщині: розслідується скоєння екоциду

Авіаударом знищено резервуари з пальним та спричинено потужні пожежі на двох нафтобазах

Своїми діями російські окупанти можуть спричинити екологічну катастрофу

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом нанесення російськими окупантами авіаційних ударів по нафтобазах на Житомирщині. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва органів прокуратури Житомирської області розпочато досудове розслідування за фактами скоєння екоциду – отруєння атмосфери, що може спричинити екологічну катастрофу (ст. 441 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ввечері 7 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, використовуючи бойову авіацію, завдали авіаційні удари по місту Житомир та смт Черняхів.

Обстрілами окупаційних військ знищено резервуари з пальним та спричинено потужні пожежі на двох нафтобазах із загрозою екологічної катастрофи.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Росія 7 березня Росія завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.