На Житомирщині окупанти завдали авіаудару по Малину: п’ятеро загиблих, із них троє – діти. ОНОВЛЕНО (фото)

Загинули малюки 2021 року народження

Сьогодні, 8 березня о 20:50 в місті Малин Житомирської області російські окупанти завдали авіаудару по будинках мирних мешканців. Про це інформує ДСНС.

Внаслідок обстрілу по вулиці Вокзальній зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло п’ятеро осіб, із них троє дітей. За попередньою інформацією, двох малюків 2021 року народження.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Від ДСНС залучено 11 осіб та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, також окупанти здійснили авіаудар по Житомиру: зруйновано гуртожиток (відео).

Крім того, окупанти нанесли авіаудар по військовій частині під Борисполем (фото).

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