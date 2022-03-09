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    Події в Україні

    На Житомирщині окупанти завдали авіаудару по Малину: п’ятеро загиблих, із них троє – діти. ОНОВЛЕНО (фото)

    Вороги вкотре обстріляли житлові сектори - На Житомирщині окупанти завдали авіаудару по Малину: п’ятеро загиблих, із них троє – діти. ОНОВЛЕНО (фото)

    Вороги вкотре обстріляли житлові сектори

    фото: ДСНС

    Загинули малюки 2021 року народження

    Сьогодні, 8 березня о 20:50 в місті Малин Житомирської області російські окупанти завдали авіаудару по будинках мирних мешканців. Про це інформує ДСНС.

    Внаслідок обстрілу по вулиці Вокзальній зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло п’ятеро осіб, із них троє дітей. За попередньою інформацією, двох малюків 2021 року народження.

    Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Від ДСНС залучено 11 осіб та дві одиниці техніки.

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    Вороги вкотре обстріляли житлові сектори. фото: ДСНС
    Вороги вкотре обстріляли житлові сектори. фото: ДСНС
    Вороги вкотре обстріляли житлові сектори. фото: ДСНС
    Вороги вкотре обстріляли житлові сектори. фото: ДСНС
    Вороги вкотре обстріляли житлові сектори. фото: ДСНС
    Вороги вкотре обстріляли житлові сектори. фото: ДСНС

    Нагадаємо, також окупанти здійснили авіаудар по Житомиру: зруйновано гуртожиток (відео).

    Крім того, окупанти нанесли авіаудар по військовій частині під Борисполем (фото).

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    Теги: окупанти ДСНС діти Житомирщина
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    На Житомирщині окупанти завдали авіаудару по Малину: п’ятеро загиблих, із них троє – діти. ОНОВЛЕНО (фото)