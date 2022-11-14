Обстрілював цивільних у Маріуполі: суд виніс вирок російському танкісту

У ході слідчих дій вдалося встановити, що танкіст має «довгу кар’єру» у терористичних угрупованнях «ДНР»

Оператор-навідник танку Т72 здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази злочинів бойовика терористичної організації «ДНР» на прізвисько «Філ», що дозволило суду посадити його за ґрати на 12 років. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідчі СБУ встановили, що як оператор-навідник танку Т72 засуджений здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя. Рашиста вдалося схопити у кінці квітня неподалік села Рівнопіль на Донеччині. Тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон.

«У ході слідчих дій вдалося встановити, що цей танкіст має «довгу кар’єру» у терористичних угрупованнях «ДНР», – йдеться в повідомленні.

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Відомо, що окупанти:

приєднався до терористів ще у 2014 році;

воював у «5 роті 2 мотострілкового батальйону 7 бригади 9 полку морської піхоти «ДНР» на посаді кулеметника;

був на посаді стрільця у батальйонах «Сомалі», «Чечен», «П’ятнашка»;

перебував у фейковій фінансово-економічній поліції та у «2 взводі 2 роти танкового батальйону 9 полку морської піхоти «народної міліції «ДНР»;

на початку повномасштабного вторгнення РФ він офіційно приєднався до 8 армії окупантів як оператор-навідник танку Т72.

Наразі, на підставі доказів СБУ, суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки встановила особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ РФ, який бере активну участь у бойових діях проти Сил оборони на сході України.