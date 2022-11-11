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СБУ повідомила про підозру громадянину РФ, який готував силове захоплення влади в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру громадянину РФ, який готував силове захоплення влади в Україні
Фігуранти заснували додаткові проросійські структури, які повинні були надавати організаційну та силову підтримку насильницькій зміні конституційного ладу України
фото: пресслужба СБУ

Росіянин є засновником громадських структур, які підтримують ідею відновлення СРСР

Служба безпеки України повідомила про підозру громадянину РФ, який готував силове захоплення влади в Україні. З цією метою він планував використати вітчизняні громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях нашої держави, йдеться у повідомленні СБУ.

Такі дії окупанта мали призвести до створення «народних республік» в регіоні.

Співробітники Служби безпеки завадили цим планам Кремля ще навесні цього року, коли затримали керівників даних «громадських організацій»

«У результаті кропіткої слідчо-оперативної роботи вдалося вийти на російського ідеолога комбінації перевороту. Останній пов’язаний з російськими спецслужбами та координувався окремими представниками адміністрації президента РФ.

Як встановили слідчі, росіянин є засновником громадських структур на території країни-агресора, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі трьох «слов’янських» держав: України, РФ та Білорусі», – йдеться у повідомленні.

Після Революції гідності та початку російської агресії працював на підтримку дій російського уряду, спрямованих на недопущення європейського вектору розвитку України. З цією метою вступив у змову з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов’язаних з «Українським вибором» Віктора Медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні.

Домовленість між українськими та російськими учасниками передбачала використання створених на території РФ та України громадських організацій та фондів для налагодження схеми надходження в Україну з Російської Федерації грошових коштів.

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Готуючи ґрунт для державного перевороту, фігуранти розповсюджували публічно та серед однодумців антиукраїнські звернення з дискредитацією чинної державної влади та закликами до її зміни насильницьким шляхом, уклали та підписали меморандуми і договори, спрямовані на створення сприятливих умов для здійснення зміни конституційного ладу силовим шляхом.

Фігуранти заснували додаткові проросійські структури, які повинні були надавати організаційну та силову підтримку насильницькій зміні конституційного ладу України. Крім того, саме вони мали стати «джерелом кадрів» для нової влади.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ один з фігурантів перейшов до безпосереднього вербування учасників силового крила перевороту. 

За даними Служби безпеки, підозрюваний громадянин РФ ще до початку російської агресії кілька разів приїжджав в Україну під приводом відвідин родичів. У цей час займався координацією проросійських громадських формувань і окремих діячів. Серед іншого, він надавав ідеологічну підтримку учасникам партії «Слов’янський народно-патріотичний союз», яка згодом змінила назву на «Партію політики Путіна», після чого – на «Русь єдина». За антиукраїнську діяльність вказана політична сила заборонена рішенням суду.

Слідчі СБУ підозрюють громадянина РФ у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК України, тобто у змові з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Викриття протиправної діяльності проводить Управління СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ встановила генерала спецназу РФ, який орудував на Донеччині.

Теги: СРСР переворот партії росія

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