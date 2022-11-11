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СБУ встановила генерала спецназу РФ, який орудував на Донеччині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ встановила генерала спецназу РФ, який орудував на Донеччині
Окупант займався бойовою підготовкою груп російського спецназу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти ЗСУ
фото: пресслужба СБУ

Окупант займався формуванням та бойовою підготовкою груп російського спецназу

Служба безпеки встановила особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ РФ, який бере активну участь у бойових діях проти Сил оборони на сході України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Перебуваючи у складі окупаційного угруповання, рашист організовує підготовку та координує діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку.

Під його керівництвом ворожі ДРГ намагаються прориватися через лінію фронту для проведення диверсій проти українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Встановлено, що зловмисником є «герой Росії», генерал-майор ЗС РФ із позивним «Сторож», який ще у 2014 році був «відряджений» до складу терористичної організації «ДНР».

Там він займався формуванням та бойовою підготовкою груп російського спецназу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил антитерористичної операції. Для цього використовував свої спеціальні навички та досвід бойових дій на північному Кавказі.

Саме він командував ворожими ДРГ під час захоплення Слов’янська угрупованням «Стрєлкова» і їхніми подальшими діями проти українських військ.

На початку повномасштабного вторгнення зловмисник отримав завдання з Москви організувати діяльність диверсійних груп, до яких увійшли підрозділи ВДВ РФ та учасники терористичних угруповань «ДНР».

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили російському генералу про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заході для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, прикордонники знищили дві ворожі ДРГ на півночі. Раніше повідомлялося, що спецпризначенці Національної гвардії України розбили диверсійно-розвідувальну групу противника на Донецькому напрямку та захопили у полон «мобілізованого» з так званої ДНР.

Теги: полон прикордонники рашист СБУ росія війна

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