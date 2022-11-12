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СБУ затримала ворожого агітатора, який готував фейки для ток-шоу Соловйова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ затримала ворожого агітатора, який готував фейки для ток-шоу Соловйова
Зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою
СБУ

Агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і «ток-шоу» на телеканалі «Россия 1»

Кіберфахівці Служби безпеки викрили на Буковині ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України. Серед його найпоширеніших «вкидів» – це дописи в забороненій соцмережі «Вконтакте» про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваний «розганяв» брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій. Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку.

«Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і «ток-шоу» на телеканалі «Россия 1». За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков’я», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини.

«Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними «співпрацювати» на шкоду державній безпеці України. Для спілкування з ними використовував месенджери та анонімні Telegram-канали країни-агресора», – зазначають в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами його листування з ворогом. На підставі зібраних СБУ матеріалів, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру так званому «министру здравоохранения АР Крым».

Теги: СБУ війна росія окупанти Україна

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