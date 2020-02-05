Шахрайська схема у київській мерії: за 10 років зловмисники привласнили 4 млн гривень на незаконному патенті



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Усі 10 років видатки на обслуговування та удосконалення програмного комплексу «Кадастр» йшли із бюджету столиці

Cпівробітники Служби безпеки України викрили та припинили багатомільйонну шахрайську схему, організовану посадовими особами КМДА. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2008 році на замовлення Київської міськдержадміністрації комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин» створило автоматизовану систему програмного комплексу «Кадастр». Разом із тим колишній заступник директора Департаменту земельних ресурсів КМДА та ексначальник відділу прикладного програмного забезпечення підприємства-розробника незаконно зареєстрували на себе виключне право на програмний продукт.

Через шахрайську схему посадовці незаконно отримували авторську винагороду у розмірі 5% від прибутку, яка мала б надходити на рахунки комунального підприємства, яке насправді розробило програмний комплекс. Таким чином за 10 років зловмисники завдали місцевій громаді збитки на 4,3 млн гривень.

Крім того встановлено, що весь цей час видатки на обслуговування та удосконалення комплексу йшли із бюджету столиці.

У межах кримінального провадження обом зловмисникам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 176 (порушення авторського права і суміжних прав вчинені службовою особою з використанням службового становища) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття протиправної діяльності зловмисників проводились спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.