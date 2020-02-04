Хотіла купити меблі в інтернеті: на Херсонщині шахрай ошукав жінку



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43-річна жінка перерахувала шахраю 18 тисяч гривень завдатку

Продавець поставив ошуканій жінці умову - внести завдаток за покупку

У Херсонській області 43-річна жінка стала жертвою інтернет-шахрая.

Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Зазначається, що ошукана жінка звернулася до Новокаховського відділу поліції. Вона повідомила, що знайшла оголошення на сайті з продажу меблів та вирішила зробити замовлення.

«Продавець поставив умову - внести завдаток в сумі 18 тисяч гривень. Після оплати продавець перестав відповідати на дзвінки», - розповіли правоохоронці.

За даним фактом співробітники Нацполіції проводять перевірку.

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрито шахрая, який ошукав жінку на майже 1 млн грн.

До слова, шахраї вигадали новий спосіб обдурити українців. Розкрито схему.

Як повідомлялося, «Приватбанк» попередив українців про новий вид шахрайства.