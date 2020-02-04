Хотіла купити меблі в інтернеті: на Херсонщині шахрай ошукав жінку
Продавець поставив ошуканій жінці умову - внести завдаток за покупку
У Херсонській області 43-річна жінка стала жертвою інтернет-шахрая.
Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.
Зазначається, що ошукана жінка звернулася до Новокаховського відділу поліції. Вона повідомила, що знайшла оголошення на сайті з продажу меблів та вирішила зробити замовлення.
«Продавець поставив умову - внести завдаток в сумі 18 тисяч гривень. Після оплати продавець перестав відповідати на дзвінки», - розповіли правоохоронці.
За даним фактом співробітники Нацполіції проводять перевірку.
Нагадаємо, нещодавно у Києві викрито шахрая, який ошукав жінку на майже 1 млн грн.
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Як повідомлялося, «Приватбанк» попередив українців про новий вид шахрайства.