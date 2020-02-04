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    Кримінал

    Хотіла купити меблі в інтернеті: на Херсонщині шахрай ошукав жінку

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    43-річна жінка перерахувала шахраю 18 тисяч гривень завдатку - Хотіла купити меблі в інтернеті: на Херсонщині шахрай ошукав жінку
    43-річна жінка перерахувала шахраю 18 тисяч гривень завдатку

    Продавець поставив ошуканій жінці умову - внести завдаток за покупку

    У Херсонській області 43-річна жінка стала жертвою інтернет-шахрая.

    Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

    Зазначається, що ошукана жінка звернулася до Новокаховського відділу поліції. Вона повідомила, що знайшла оголошення на сайті з продажу меблів та вирішила зробити замовлення.

    «Продавець поставив умову - внести завдаток в сумі 18 тисяч гривень. Після оплати продавець перестав відповідати на дзвінки», - розповіли правоохоронці.

    За даним фактом співробітники Нацполіції проводять перевірку.

    Нагадаємо, нещодавно у Києві викрито шахрая, який ошукав жінку на майже 1 млн грн.

    До слова, шахраї вигадали новий спосіб обдурити українців. Розкрито схему.

    Як повідомлялося, «Приватбанк» попередив українців про новий вид шахрайства.

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