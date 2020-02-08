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    Кримінал

    Справа бронежилетів: технологу виробника повідомили про підозру в шахрайстві

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    Бюджетні кошти були використані на закупівлю бронежилетів &laquo;Корсар М3с 1-4&raquo;, що не відповідають вимогам ДСТУ та технічним умовам - Справа бронежилетів: технологу виробника повідомили про підозру в шахрайстві
    Бюджетні кошти були використані на закупівлю бронежилетів «Корсар М3с 1-4», що не відповідають вимогам ДСТУ та технічним умовам

    Технолог товариства начебто сприяла засновнику підприємства та посадовим особам Міноборони у заволодінні грошовими коштами у сумі понад 61 млн грн

    Слідчі територіального управління ДБР у Києві повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, технологу ТОВ «НВП Темп 3000».

    Про це повідомляє пресцентр ДБР.

    «Слідством встановлено, що технолог товариства сприяла засновнику підприємства та посадовим особам Міністерства оборони у заволодінні грошовими коштами у сумі 61 677 000 гривень. Бюджетні кошти були використані на закупівлю бронежилетів «Корсар М3с 1-4», що не відповідають вимогам ДСТУ та технічним умовам», - йдеться у повідомленні.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

    У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, на початку листопада 2019 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони у закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».

    Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».

    18 грудня після сплати застави у 20 мільйонів гривень Дмитро Марченко вийшов із СІЗО.

    Також голова ДБР Роман Труба анонсував нові підозри начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитру Марченку.

    кримінал шахрайство Міноборони військові розслідування Державне бюро розслідувань
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