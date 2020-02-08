Справа бронежилетів: технологу виробника повідомили про підозру в шахрайстві



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Бюджетні кошти були використані на закупівлю бронежилетів «Корсар М3с 1-4», що не відповідають вимогам ДСТУ та технічним умовам

Технолог товариства начебто сприяла засновнику підприємства та посадовим особам Міноборони у заволодінні грошовими коштами у сумі понад 61 млн грн

Слідчі територіального управління ДБР у Києві повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, технологу ТОВ «НВП Темп 3000».

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

«Слідством встановлено, що технолог товариства сприяла засновнику підприємства та посадовим особам Міністерства оборони у заволодінні грошовими коштами у сумі 61 677 000 гривень. Бюджетні кошти були використані на закупівлю бронежилетів «Корсар М3с 1-4», що не відповідають вимогам ДСТУ та технічним умовам», - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку листопада 2019 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони у закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».

Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».

18 грудня після сплати застави у 20 мільйонів гривень Дмитро Марченко вийшов із СІЗО.

Також голова ДБР Роман Труба анонсував нові підозри начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитру Марченку.