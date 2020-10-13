Офіс генпрокурора оскаржить закриття справи щодо ексміністра часів Януковича



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Микола Злочевський перебуває у розшуку

Печерський райсуд Києва зобов’язав прокурора закрити справу щодо ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського

Офіс генерального прокурора планує оскаржити ухвалу Печерського районного суду міста Києва про зобов’язання закрити справу щодо ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

«Після надходження ухвали вона буде оскаржена в апеляційному порядку у зв’язку з тим, що під час розгляду справи слідчий суддя вийшов за межі наданих йому процесуальних повноважень», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Печерським районним судом міста Києва 1 жовтня 2020 року винесено ухвалу, згідно з якою генерального прокурора зобов’язано розглянути клопотання адвоката в межах кримінального провадження стосовно ексміністра екології та природних ресурсів України та за результатами розгляду скасувати постанову детектива Національного антикорупційного бюро України про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Також ухвалою зобов’язано прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, вжити заходів щодо його закриття.

«На цей час вказане рішення суду до Офісу генерального прокурора не надходило, про його існування стало відомо 12 жовтня 2020 року за результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень», – інформують в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва зобов’язав прокурора закрити справу щодо ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського від 17 листопада 2014 року щодо розкрадання стабілізаційного кредиту Нацбанку, виділеного «Реал-банку».

У серпні цього року Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра екології та природокористування Миколу Злочевського у справі організації ним надання 6 млн дол. хабара керівникам НАБУ і САП.

Раніше колишнього міністра екології та природокористування часів президентства Віктора Януковича Миколу Злочевського знову оголосили у розшук після того, як правоохоронці повідомили йому про підозру у справі про рекордний для України хабар у 5 млн доларів.

13 червня керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у $6 мільйонів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.