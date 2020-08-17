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    Антикорупційний суд заочно арештував ексміністра Злочевського

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    Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні - Антикорупційний суд заочно арештував ексміністра Злочевського
    Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні

    Ексміністра екології Миколу Злочевського оголошено в розшук

    Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра екології та природокористування Миколу Злочевського у справі організації ним надання 6 млн дол. хабара керівникам НАБУ і САП.

    Про це сьогодні повідомив очільник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

    «Прокурор у справі мені повідомив, що Злочевського заочно взяли під варту», – сказав він.

    Раніше колишнього міністра екології та природокористування часів президентства Віктора Януковича Миколу Злочевського знову оголосили у розшук після того, як правоохоронці повідомили йому про підозру у справі про рекордний для України хабар у 5 млн доларів.

    13 червня керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у $6 мільйонів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.

    Нагадаємо, НАБУ затримало трьох осіб за підозрою в дачі хабара Холодницькому і директору Бюро Артему Ситнику в розмірі 6 млн доларів. За версією слідства, зазначені особи намагалися підкупити керівників антикорупційних органів за те, щоб вони закрили кримінальне провадження, в якому повідомлено про підозру колишньому міністру екології Миколи Злочевського. Йдеться про справу заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку України, виданого підконтрольному Сергію Курченку Реал банку, і легалізації цих коштів.

    Спочатку ВАКС взяв під варту колишнього менеджера Burisma Group Андрія Кічу з альтернативою 40 млн грн застави, які за нього внесли. Також суд заарештував першого заступника начальника київської податкової Миколу Ільяшенка із заставою в 84 млн грн. Крім того, ВАКС відправив до СІЗО Мазурову, встановивши їй альтернативою аж 120 млн грн застави. Нещодавно за неї теж внесли заставу.

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