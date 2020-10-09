Більшість українців вважають владу малоефективною у боротьбі з корупцією – дослідження



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Більшість населення (84,4%) згодна з тим, що корумпованих чиновників слід звільняти з займаних посад, - опитування

Першість у протидії корупції в країні українці віддають антикорупційним органам (36,7%)

83,9% опитаних вважають, що українська влада є малоефективною у боротьбі з корупцією, протилежну думку висловили лише 5% респондентів. Такі дані загальнонаціонального опитування, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

Зазначається, що переконлива більшість населення (84,4%) згодна з тим, що корумпованих чиновників слід звільняти з займаних посад.

Згідно з дослідженням, першість у протидії корупції в країні українці віддають антикорупційним органам (36,7%), в той час як президенту – друге місце в рейтингу головних борців з корупцією (31,5%). «Водночас майже кожен п’ятий українець (23,4%) вірить, що успіх у протидії корупції залежить від звичайних громадян», – йдеться в опитування.

Також соціологи стверджують, що близько половини українців (45,2%) не виправдовують надання хабарів заради розв’язання важливої проблеми:

34,8% заявляє про готовність повідомити про відомі їм випадки корупції,

32,1% готові приєднатися до масових акцій протесту проти корупціонерів з вищих ешелонів влади.

Польовий етап загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення проводився у липні-серпні 2020 року. Дані зібрані за допомогою інтерв’ю, що проводилися серед жителів України віком від 18 років особисто у помешканнях респондентів. Вибірка опитування складала 2097 респондентів і була сформована відповідно до розподілу дорослого населення України за віком, статтю, областю і типом населеного пункту (за винятком Криму та непідконтрольних уряду України регіонів Донецької та Луганської областей). Похибка вибірки становить 2,2% (без врахування дизайн-ефекту).