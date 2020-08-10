Міністра екології часів Януковича Злочевського знову оголосили у розшук
Микола Злочевський переховується за кордоном, його підозрюють у незаконному збагаченні
Колишнього міністра екології та природокористування часів президентства Віктора Януковича Миколу Злочевського знову оголосили у розшук після того, як правоохоронці повідомили йому про підозру у справі про рекордний для України хабар у 5 млн доларів.
Про це свідчать дані розшукового обліку Міністерства внутрішніх справ України.
Микола Злочевський — ексміністр екології та природних ресурсів уряду Миколи Азарова (2010-2012 рр.), зараз він переховується за кордоном, його підозрюють у незаконному збагаченні. Раніше ГПУ оголосила Злочевського у розшук в січні 2015-го. Однак, у 2016 році за рішенням Печерського райсуду розшук припинили.
Нагадаємо, у суботу 13 червня, керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у $6 мільйонів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.
Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.
У суботу очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.