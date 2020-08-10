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    Політика

    Міністра екології часів Януковича Злочевського знову оголосили у розшук

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    Екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський - Міністра екології часів Януковича Злочевського знову оголосили у розшук
    Екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський

    Микола Злочевський переховується за кордоном, його підозрюють у незаконному збагаченні

    Колишнього міністра екології та природокористування часів президентства Віктора Януковича Миколу Злочевського знову оголосили у розшук після того, як правоохоронці повідомили йому про підозру у справі про рекордний для України хабар у 5 млн доларів.

    Про це свідчать дані розшукового обліку Міністерства внутрішніх справ України.

    Микола Злочевський — ексміністр екології та природних ресурсів уряду Миколи Азарова (2010-2012 рр.), зараз він переховується за кордоном, його підозрюють у незаконному збагаченні. Раніше ГПУ оголосила Злочевського у розшук в січні 2015-го. Однак, у 2016 році за рішенням Печерського райсуду розшук припинили.

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    Нагадаємо, у суботу 13 червня, керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у $6 мільйонів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.

    Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні.
    У травні 2014 року син на той час віцепрезидента США Джозефа Байдена, Гантер Байден, став членом ради директорів Burisma Limited – компанії Миколи Злочевського.
    5 червня колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під час аудиту старих справ Генпрокуратури не було виявлено жодних доказів порушень з боку Гантера Байдена.

    Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

    У суботу очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

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