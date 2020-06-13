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    Події в Україні

    Холодницький заявив, що Байдени не фігурують у справі про хабар у $6 мільйонів

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    <p>&laquo;Байден-молодший і Байден-старший у цьому конкретному провадженні не фігурують&raquo; &ndash; Холодницький</p> - Холодницький заявив, що Байдени не фігурують у справі про хабар у $6 мільйонів

    «Байден-молодший і Байден-старший у цьому конкретному провадженні не фігурують» – Холодницький

    В НАБУ і САП закликали не перетворювати справу щодо спроби надання хабара на таку, що має політичний підтекст

    Кандидат у президенти США Джозеф Байден та його син не фігурують у справі, пов’язаній з ексміністром природних ресурсів Миколою Злочевським, за закриття якої керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пропонувався хабар у розмірі 6 млн доларів.

    Про це заявив керівник САП Назар Холодницький на брифінгу в суботу.

    «Байден-молодший і Байден-старший у цьому конкретному провадженні не фігурують», – підкреслив Холодницький.

    У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник закликав не перетворювати справу щодо спроби надання неправомірної вигоди на таку, що має політичний підтекст, і не робити «політичних спекуляцій».

    Він наголосив, що неправомірну вигоду пропонували за закриття справи, в якій ідеться про причетність до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, який видавався на підконтрольний Сергію Курченку «Реал-Банк», і їх легалізації.

    Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

    У суботу очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

    Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні.
    У травні 2014 року син на той час віцепрезидента США Джозефа Байдена, Гантер Байден, став членом ради директорів Burisma Limited – компанії Миколи Злочевського.
    5 червня колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під час аудиту старих справ Генпрокуратури не було виявлено жодних доказів порушень з боку Гантера Байдена.

    Як відомо, Байден набрав необхідну кількість голосів для висунення кандидатом в президенти США.

    Нагадаємо, на тлі протестів у США рейтинги Байдена підвищилися в порівнянні з Трампом.

    Також Трамп заявив, що його рейтинг був би вищим без «російського розслідування».

    Джерело: Укрінформ

    Джозеф Байден хабар Артем Ситник Микола Злочевський САП Назар Холодницький розслідування
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