Оголошено підозри щодо вбивств правоохоронців під час Майдану

Прокурор не уточнив, чи є серед підозрюваних активісти Євромайдану

Генеральна прокуратура України повідомила про підозри кільком особам в рамках розслідування фактів вбивств та замахів на вбивства працівників правоохоронних органів під час Майдану в 2014 році. Про це заявив прокурор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський на брифінгу. «Є кримінальне провадження за фактами вбивств та замахів на



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Прокурор не уточнив, чи є серед підозрюваних активісти Євромайдану

Генеральна прокуратура України повідомила про підозри кільком особам в рамках розслідування фактів вбивств та замахів на вбивства працівників правоохоронних органів під час Майдану в 2014 році.

Про це заявив прокурор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський на брифінгу.

«Є кримінальне провадження за фактами вбивств та замахів на вбивства працівників правоохоронних органів (під час Майдану - Ред.). В межах цього провадження досліджуються, зокрема, обставини протиправного застосування вогнепальної зброї до правоохоронців з боку певних груп осіб. Хочу зазначити, що у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру певним особам», - розповів він.

Джерело: Укрінформ