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    Кримінал

    Оголошено підозри щодо вбивств правоохоронців під час Майдану

    Прокурор не уточнив, чи є серед підозрюваних активісти Євромайдану
    Генеральна прокуратура України повідомила про підозри кільком особам в рамках розслідування фактів вбивств та замахів на вбивства працівників правоохоронних органів під час Майдану в 2014 році. Про це заявив прокурор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський на брифінгу. «Є кримінальне провадження за фактами вбивств та замахів на
    • Сьогодні, 13:59
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    Прокурор не уточнив, чи є серед підозрюваних активісти Євромайдану

    Генеральна прокуратура України повідомила про підозри кільком особам в рамках розслідування фактів вбивств та замахів на вбивства працівників правоохоронних органів під час Майдану в 2014 році.

    Про це заявив прокурор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський на брифінгу.

    «Є кримінальне провадження за фактами вбивств та замахів на вбивства працівників правоохоронних органів (під час Майдану - Ред.). В межах цього провадження досліджуються, зокрема, обставини протиправного застосування вогнепальної зброї до правоохоронців з боку певних груп осіб. Хочу зазначити, що у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру певним особам», - розповів він.

    Джерело: Укрінформ

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