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    Кримінал

    Окупанти намагаються пробитись на адмінмежі Луганщини

    Бої на Луганщині не припиняються, та ворог несе втрати - Окупанти намагаються пробитись на адмінмежі Луганщини
    Бої на Луганщині не припиняються, та ворог несе втрати
    фото: Міноборони

    Ворог намагається прорвати оборону

    Російські загарбники намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні межі Луганської області. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

    На Сєвєродонецькому напрямку ворог вів бойові дії в районі населеного пункту Прудівка. Підрозділи окупантів також намагалися вести наступ з метою захоплення населеного пункту Олександрівка, успіху не мали.

    Із мінометів та ствольної артилерії ворог продовжив обстріли позицій Сил оборони України вздовж лінії зіткнення на зазначеному напрямку.

    На Лиманському напрямку росіяни обстріляли населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. Продовжували вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони.

    На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

    На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків.

    На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на створенні умов для відновлення наступу. Продовжили обстріли населених пунктів по лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат та відступили.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти намагаються пробитись на адмінмежі Луганщини