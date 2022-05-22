Ракетний удар по Житомирщині: у Малині є загиблий

Рятувальники розбирають завали на місці удару

У результаті ракетного удару російських військ по Малину Житомирської обласні загинула, щонайменше, одна людина. Про це в коментарі «Суспільному» розповів голова Житомирської військово-цивільної адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, інформація попередня, оскільки на місці удару продовжують розбирати завали.

«Поки що нічого більш конкретного сказати не можу, хіба що вже підтверджена інформація про одного загиблого. Удар по Малину дуже схожий на той, що був 20 травня. На місці удару була пожежа, ліквідувати її вдалося буквально ось – ближче до сьомої години вечора. Щодо пошкоджень, то на місці працює експертна група. По факту, знову постраждали будинки тих людей, які щойно лише почали їх лагодити і позабивали вікна», – розповів Бунечко.

Повітряне командування «Центр» повідомило, що підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири крилаті ракети, котрі летіли на Житомирщину.

«Три ракети ліквідовано авіацією та одну підрозділом зенітних ракетних військ повітряного з’єднання. За наявною інформацією Житомирщину атаковано з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня близько 14 години жителі Житомирщини чули звуки вибухів. У цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що вибухи були у Малині.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів по Малинській громаді, що сталися вранці 20 травня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та близько пів сотні житлових будинків. Поранення отримали троє людей.