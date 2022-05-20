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    Окупація Луганщини. Шойгу зробив чергову «обнадійливу» заяву для росіян

    Наближається до завершення&nbsp;&laquo;визволення&raquo;&nbsp;&laquo;Луганської народної республіки&raquo; - Окупація Луганщини. Шойгу зробив чергову «обнадійливу» заяву для росіян
    Наближається до завершення «визволення» «Луганської народної республіки»
    фото з відкритих джерел

    Шойгу запевняє, що від початку спецоперації з «ДНР», «ЛНР» та України до Росії було «евакуйовано» майже 1,4 млн осіб

    Міністр оборони Росії Сергій Шойгу висловив наївне переконання щодо успішності дій російської армії на сході України.

    Глава оборонного відомства запевняє колегію Міноборони РФ, що «угруповання Збройних сил Росії, «ЛНР» та «ДНР» продовжують розширювати контроль над територіями Донбасу. За словами Шойгу операція зі звільнення «ЛНР» наближається до завершення.

    «Угруповання російських Збройних сил разом із підрозділами народної міліції «Луганської та Донецької народних республік» продовжують розширювати контроль над територіями Донбасу. Наближається до завершення «визволення» «Луганської народної республіки», – сказав він.

    Він також зазначив, що з початку спецоперації з «ДНР», «ЛНР» та України до Росії було «евакуйовано» майже 1,4 млн осіб.

    Нагадаємо, ще у 2014-2015 роках Російською федерацією було окуповано 70% територій Донбасу, а саме окремі регіони Луганської та Донецької областей.

    24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України. Триває 86 день війни. Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Як відомо, 13 травня уперше від початку війни Пентагон провів перемовини з Шойгу.

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    Теги: росія окупанти міністр Міноборони війна Міноборони РФ Сергій Шойгу Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Окупація Луганщини. Шойгу зробив чергову «обнадійливу» заяву для росіян