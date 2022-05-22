Збройні сили відправили у пекло кілька десятків рашистів (відео)

Військові знову розбили переправу через Сіверський Донець

Українські військові знищили російську понтонну переправу та частину російської бронетанкової колони під час спроби форсувати річку на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Аеророзвідники Державної прикордонної служби України виявили, що окупанти налагодили через річку переправу. Навівши понтонний міст вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки. Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників і влучним пострілом було зруйновано переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній й знаходився», – розповіли в міністерстві.

Ворожі танки, БМП та піхота намагалися сховатися, однак завдяки БпЛА прикордонників їх вдалося знайти і ліквідувати. В результаті загарбники втратити кількадесят своїх військових, а також декілька одиниць техніки.

Напередоні повідомлялося, що військові втримали переправу через Сіверський Донець, у ворога – втрати. Окупанти втратили щонайменше одну батальйонну тактичну групу, понтонне мостове обладнання, знищено кілька одиниць техніки.