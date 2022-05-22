Окупанти звинуватили ОБСЄ у «співпраці» з українською армією на «Азовсталі»

На заводі загарбники знайшли телефон з наліпкою ОБСЄ і вирішили, що це – доказ

Окупанти звинуватили ОБСЄ у «співпраці» з українською армією і пред'явили «доказ», знайдений на заводі «Азовсталь» у частково окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти продовжують створювати міф навколо ОБСЄ. Тепер на території Азовсталі (за твердженням окупантів) знайдено доказ співпраці ОБСЄ та української армії. Ось це телефон», – написав Андрющенко у своєму Telegram.

фото: Telegram/Петро Андрющенко

Він зазначив, що в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську арештували співробітників місії, і «офіційна Європа не просто продовжує мовчати... але й деякі країни почали «хитатись» в твердості навколо підтримки України».

Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

Напередодні Росія заговорила про обмін азовців: депутат Держдуми озвучив варіанти.

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