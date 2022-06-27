Окупанти викрали депутата Херсонської облради та директора училища

Російські військові викрадають мешканців окупованих населених пунктів, щоб схилити їх до співпраці

Працівники поліції Херсонської області фіксують усі повідомлення про злочини військових РФ на території області. Серед злочинів, скоєних окупантами, переважають викрадення людей, зокрема освітян. Про це повідомляє поліція Херсонщини.

Так, військові країни-агресорки викрали депутата облради та його сина, який є депутатом селищної ради. Наразі місцезнаходження чоловіків невідоме.

У тимчасово окупованому с. Зміївка Бериславського району російські військові викрали місцевого жителя. За наявною інформацією, окупанти прийшли додому до 30-річного чоловіка, посадили його до автозаку та повезли у невідомому напрямку. Місцезнаходження зниклого нині невідоме.

Під час несення служби на деокупованій території Кочубеївської територіальної громади поліцейські встановили, що російські військові силоміць захопили в полон 54-річного місцевого мешканця. Чоловіка понад добу утримували в підвальному приміщенні поштового відділення, яке перетворили на катівню. Окупанти проводили допити чоловіка, били по різним частинам тіла, після чого відпустили.

У Новій Каховці з робочого місця російські військові викрали керівника одного з навчальних закладів міста, місцезнаходження чоловіка невідоме. Як повідомляє радник голови Харківської ОВА Сергій Хлань, окупанти викрали директора ПТУ номер 14. Ймовірно будуть обробляти для співпраці.

За даними Хланя, військові РФ відпустили голову Білозерської селищної ради Антоніну Чередник та депутата Володимира Посунька.

Як повідомлялося, 25 червня у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області невідомі підірвали авто колаборантки Ірини Махньової.

24 червня, у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка.