На Херсонщині невідомі підірвали авто колаборантки Махньової
Махньова – «начальниця» управління освіти
У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області підірвали авто колаборантки Ірини Махньової. Про це повідомив радник голови місцевої ОВА Сергій Хлань.
«Херсонщина. Вчора пізно ввечері у Каховці в районі Свєтлово горіло авто. Очевидці кажуть, що належить воно каховській «начальниці» управління освіти – колаборантки й зрадниці Ірині Махньовій. Несправність проводки», – написав Хлань.
За інформацією ЗМІ, нова «начальниця» управління освіти Ірина Махньова до цього «призначення» торгувала взуттям.
Нагадаємо, 24 червня, у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка.