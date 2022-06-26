На Херсонщині невідомі підірвали авто колаборантки Махньової

Махньова – «начальниця» управління освіти

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області підірвали авто колаборантки Ірини Махньової. Про це повідомив радник голови місцевої ОВА Сергій Хлань.

«Херсонщина. Вчора пізно ввечері у Каховці в районі Свєтлово горіло авто. Очевидці кажуть, що належить воно каховській «начальниці» управління освіти – колаборантки й зрадниці Ірині Махньовій. Несправність проводки», – написав Хлань.

За інформацією ЗМІ, нова «начальниця» управління освіти Ірина Махньова до цього «призначення» торгувала взуттям.

Нагадаємо, 24 червня, у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка.