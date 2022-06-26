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    Події в Україні

    На Херсонщині невідомі підірвали авто колаборантки Махньової

    Авто зрадниці загорілося 25 червня - На Херсонщині невідомі підірвали авто колаборантки Махньової
    Авто зрадниці загорілося 25 червня
    скрін з відео

    Махньова – «начальниця» управління освіти

    У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області підірвали авто колаборантки Ірини Махньової. Про це повідомив радник голови місцевої ОВА Сергій Хлань.

    «Херсонщина. Вчора пізно ввечері у Каховці в районі Свєтлово горіло авто. Очевидці кажуть, що належить воно каховській «начальниці» управління освіти – колаборантки й зрадниці Ірині Махньовій. Несправність проводки», – написав Хлань.

    За інформацією ЗМІ, нова «начальниця» управління освіти Ірина Махньова до цього «призначення» торгувала взуттям.

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    Нагадаємо, 24 червня, у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині невідомі підірвали авто колаборантки Махньової