У Херсоні невідомі підірвали авто колаборанта Дмитра Савлученка

Чоловік загинув на місці

Сьогодні вранці, 24 червня, у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка. Про це повідомили російські ЗМІ, українські політики та відомі журналісти. Згодом радник голови ОВА Сергій Хлань у коментарі Суспільному також підтвердив смерть Савлученка.

«У Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборнаитів – Дмитра Савлученка. За попередньою інформацією він загинув», – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Телеграмі.

Інформацію про смерть зрадника підтвердив і журналіст Денис Казанський. За словами журналіста, Савлученко був в партії Віктора Медведчука, в Херсоні він займався антиукраїнською діяльністю.

«Не виключено, що він був ліквідований українськими спецслужбами, але варіант кримінальних спорів не можна виключати», – написав Казанський в Телеграм.

«Зараз на окупованих територіях відбувається божевільний поділ награбованих товарів. Різні групи борються за вивезення вкраденого зерна, вигадуючи різні «жовті перепустки», щоб образити фермерів, грабуючи на захоплених підприємствах. Тож «парад вибухів», який зараз проходить від Мелітополя до Херсона, не завжди є роботою СБУ. Бандити і грабіжники зараз охоче зводять рахунки один з одним, оскільки всі ці вбивства і вибухи дуже зручно списувати на українську ДРГ», – написав Казанський.

Місцеві Телеграм-канали також пишуть про вибух автомобіля Савлученка.

Як повідомляв «Главком», 18 червня в тимчасово окупованому Херсона вибухнула автівка на проспекті Адмірала Сенявіна. За даними ЗМІ, вибуховий пристрій був прикріплений до дерева та здетонував на автомобіль. У сусідніх будинках повилітали вікна, також пошкоджені зовнішні конструкції будівель та дерева.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків». За його словами, багато жителів Херсона мають зброю і чекають сигналу до дій.



