Буданов пояснив, коли з’являться результати контрнаступу на Херсонщині

Контрнаступ залежатиме від різних факторів, у тому числі від добре оснащеної концентрації сил

Результати контрнаступу українських сил на Херсонщині можна очікувати з серпня. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у коментарі Reuters.

Головний розвідник відмовився повідомити будь-які плани контрнаступу, але сказав, що «із серпня слід очікувати на видимі результати військової активності України. Просто зачекайте трохи, і ми побачимо, що це принесе». Він сказав, що будь-який контрнаступ залежатиме від різних факторів, у тому числі від добре оснащеної концентрації сил. Це, своєю чергою, залежатиме від допомоги Україні з боку закордонних партнерів.

За словами Буданова, єдиний шлях до перемоги для України лежить через чисту військову силу, щоби відвоювати всі території. Він зазначив, що Росія поповнює сили резервістами в рамках таємної мобілізації і безглуздо сподіватися, що у Москви просто закінчаться війська в цій війні.

«Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки та підготувати необхідну кількість сил та засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію», – пояснив очільник розвідки.

Раніше Кирило Буданов заявив, що починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. При цьому до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.

Водночас у НАТО прогнозують, що війна в Україні, швидше за все, закінчиться за столом переговорів.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що росіянам потрібно як мінімум три-чотири тижні для того, щоб повернути в Білорусь потужну ударну групу, яка буде здатна відновити наступ на північний кордон України.

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