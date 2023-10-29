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Омбудсмен повідомив подробиці жорстокого розстрілу родини у Волновасі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Омбудсмен повідомив подробиці жорстокого розстрілу родини у Волновасі
Окупанти вбили двох малолітніх дітей
фото з відкритих джерел

Окупанти позбавили життя сім'ю Капканець, яка віддавати власне житло чеченцям

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець відреагував на розстріл родини в окупованій Волновасі. За його даними, було вбито одразу дев’ятьох людей, у тім числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення.

«Немає жодних сумнівів, що до цього причетні закривавлені руки росіян. Так само як були виявлені сліди російських катувань у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших українських містах, де були присутні «визволителі», – зауважив Лубінець.

Як ідеться в повідомленні омбудсмена, за попередніми даними, окупанти позбавили життя цілу сім'ю Капканець, яка святкувала день народження та відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам.

«Наголошую, що Росія кожного дня порушує права українців на ТОТ, зокрема вчиняючи вбивства. Порушення прав українських громадян припиняться тільки тоді, коли російська армія повністю покине територію України!», – написав Дмитро Лубінець.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Волновасі розстріляли родину з дітьми, місцеві підозрюють російських військових. 

Раніше російського пілота, майора Олександра Красноярцева засудили до 14 років за ґратами за вбивство цивільного чоловіка у Чернігові. Літак Красноярцева у 2022 році підбили над Черніговом, а його самого взяли у полон.

Також командиру одного з підрозділів та військовому російської армії, які під час окупації Чернігівщини розстріляли трьох братів та закопали тіла в ямі, заочно повідомили про підозру.

 

Теги: росія окупанти армія житло поранення день народження

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