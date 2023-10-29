Омбудсмен повідомив подробиці жорстокого розстрілу родини у Волновасі

Окупанти позбавили життя сім'ю Капканець, яка віддавати власне житло чеченцям

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець відреагував на розстріл родини в окупованій Волновасі. За його даними, було вбито одразу дев’ятьох людей, у тім числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення.

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«Немає жодних сумнівів, що до цього причетні закривавлені руки росіян. Так само як були виявлені сліди російських катувань у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших українських містах, де були присутні «визволителі», – зауважив Лубінець.

Як ідеться в повідомленні омбудсмена, за попередніми даними, окупанти позбавили життя цілу сім'ю Капканець, яка святкувала день народження та відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам.

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«Наголошую, що Росія кожного дня порушує права українців на ТОТ, зокрема вчиняючи вбивства. Порушення прав українських громадян припиняться тільки тоді, коли російська армія повністю покине територію України!», – написав Дмитро Лубінець.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Волновасі розстріляли родину з дітьми, місцеві підозрюють російських військових.

Раніше російського пілота, майора Олександра Красноярцева засудили до 14 років за ґратами за вбивство цивільного чоловіка у Чернігові. Літак Красноярцева у 2022 році підбили над Черніговом, а його самого взяли у полон.

Також командиру одного з підрозділів та військовому російської армії, які під час окупації Чернігівщини розстріляли трьох братів та закопали тіла в ямі, заочно повідомили про підозру.