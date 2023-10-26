Поліція встановила особу терориста, що розстріляв десятки людей у США (фото)

Підозрюваний у масовій стрілянині досі перебуває на волі

Поліція в американському штаті Мен встановила особу стрільця, який відкрив вогонь у місті Льюїстон. Це – Роберт Кард, йому 40 років.

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Поліція зазначає, що злочинець досі на волі, він озброєний та вкрай небезпечний. Правоохоронці ведуть розшук підозрюваного.

Місцевих мешканців просять звернутися до правоохоронних органів, якщо їм відомо про місце перебування Карда.

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Згідно із записами місцевої поліції 40-річний Роберт Кард пройшов підготовку інструктора зі зброї в навчальному центрі резерву армії США в штаті Мен.

У документі, серед іншого, сказано, що чоловік перебував у психіатричному закладі протягом двох тижнів влітку 2023 року. Конкретних деталей щодо його лікування чи стану не вказано, але повідомляється, що Кард казав лікарям, що «чує голоси», а також погрожував влаштувати стрілянину на військовій тренувальній базі в Сако.

За останніми даними, вбито щонайменше 22 особи, понад 50 отримали поранення.

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, президент Джо Байден був проінформований про стрілянину.

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«Президент був проінформований про те, що наразі відомо про масову стрілянину в Льюїстоні, штат Мен, і продовжуватиме отримувати нову інформацію», – сказав чиновник.

Раніше повідомлялося, що у Брюсселі призупинили футбольний матч Бельгія-Швеція після першого тайму з міркувань безпеки. Це сталося через стрілянину в понеділок ввечері.