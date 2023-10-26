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Поліція встановила особу терориста, що розстріляв десятки людей у США (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Поліція встановила особу терориста, що розстріляв десятки людей у США (фото)
Чоловік відкрив вогонь у місті Льюїстон
фото з відкритих джерел

Підозрюваний у масовій стрілянині досі перебуває на волі

Поліція в американському штаті Мен встановила особу стрільця, який відкрив вогонь у місті Льюїстон. Це – Роберт Кард, йому 40 років.

Поліція зазначає, що злочинець досі на волі, він озброєний та вкрай небезпечний. Правоохоронці ведуть розшук підозрюваного.

Місцевих мешканців просять звернутися до правоохоронних органів, якщо їм відомо про місце перебування Карда.

Згідно із записами місцевої поліції 40-річний Роберт Кард пройшов підготовку інструктора зі зброї в навчальному центрі резерву армії США в штаті Мен.

У документі, серед іншого, сказано, що чоловік перебував у психіатричному закладі протягом двох тижнів влітку 2023 року. Конкретних деталей щодо його лікування чи стану не вказано, але повідомляється, що Кард казав лікарям, що «чує голоси», а також погрожував влаштувати стрілянину на військовій тренувальній базі в Сако.

За останніми даними, вбито щонайменше 22 особи, понад 50 отримали поранення.

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, президент Джо Байден був проінформований про стрілянину.

«Президент був проінформований про те, що наразі відомо про масову стрілянину в Льюїстоні, штат Мен, і продовжуватиме отримувати нову інформацію», – сказав чиновник.

Раніше повідомлялося, що  у Брюсселі призупинили футбольний матч Бельгія-Швеція після першого тайму з міркувань безпеки. Це сталося через стрілянину в понеділок ввечері. 

Теги: теракт США поліція стрілянина

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