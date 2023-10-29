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В окупованій Волновасі розстріляли родину з дітьми, місцеві підозрюють російських військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
В окупованій Волновасі розстріляли родину з дітьми, місцеві підозрюють російських військових
За словами сусідів, убитий чоловік напередодні поскандалив із російським військовим
фото ілюстративне

Сусіди розповіли, що після вбивства намагалися приховати злочин – будинок залили водою

Сім'ю з двома дітьми розстріляли у власному будинку. Трапилася трагедія в окупованій Волновасі Донецької області. Місцеві підозрюють російських військовослужбовців. Про це інформує телеграм-канал «Astra».

Тим часом у Слідчому комітеті Російської Федерації повідомили, що встановлюють причетних, які вчинили злочин.

В окупованій Волновасі розстріляли родину з дітьми, місцеві підозрюють російських військових фото 1

За словами родичів родини, вбивство сталося у п'ятницю, 27 жовтня. У будинку жило подружжя – Наталія та Андрій, а також їхні діти – учениця молодших класів Настя та 4-річний Микита.

«Як нам сказала поліція, вбили військові на мотоциклах, і всі лежали в ліжках, тобто це зробили, коли вони спали», – розповіла далека родичка вбитих із посиланням на очевидців.

В окупованій Волновасі розстріляли родину з дітьми, місцеві підозрюють російських військових фото 2

Знайомий сім'ї вважає, що вбивство скоїв військовослужбовець ЗС РФ. За його словами, чоловік щось не поділив із ним.

«Відразу приїхала верхівка, і вони почали намагатися приховати все, сусідам сказали мовчати», – каже він.

В окупованій Волновасі розстріляли родину з дітьми, місцеві підозрюють російських військових фото 3

Сусіди розповіли, що після вбивства намагалися приховати злочин – будинок залили водою.

«У їхньої свекрухи був у п'ятницю день народження, а вночі всіх убили. Вчора їх почали шукати родичі, викликали поліцію, розкрили хату, а всі вони вбиті. Всі вбиті в голову. На ліжках. Будинок залили водою, мабуть, щоб приховати докази. Усі сусіди кажуть, що вбивці військові. Ніхто не затриманий, усім тепер страшно», – пожалівся сусід сім'ї.

Раніше російського пілота, майора Олександра Красноярцева засудили до 14 років за ґратами за вбивство цивільного чоловіка у Чернігові. Літак Красноярцева у 2022 році підбили над Черніговом, а його самого взяли у полон.

Також командиру одного з підрозділів та військовому російської армії, які під час окупації Чернігівщини розстріляли трьох братів та закопали тіла в ямі, заочно повідомили про підозру.

 

Теги: трагедія вбивство Донеччина військові поліція будинок чоловік злочин день народження

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