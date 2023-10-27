Суд засудив на 14 років російського пілота за вбивство цивільного

Красноярцева понад рік тому обміняли на п'ятьох українських льотчиків

Суд визнав винним російського пілота у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством

Російського пілота, майора Олександра Красноярцева засудили до 14 років за ґратами за вбивство цивільного чоловіка у Чернігові. Літак Красноярцева у 2022 році підбили над Черніговом, а його самого взяли у полон. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

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Прокурор у суді довів, що 5 березня 2022 року пілот збитого російського літака приземлився на території подвір'я житлового будинку у Чернігові. Окупант намагався сховатись, але його знайшов господар будинку, 42-річний Віталій Сергієнко.

Житель Чернігова був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права. Проте військовий РФ умисно розстріляв його з пістолета. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Після цього Красноярцева затримали підрозділи ЗСУ.

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Суд визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) та засудив до 14 років позбавлення волі.

Однак вирок не набрав законної сили, оскільки Красноярцева понад рік тому обміняли на українських льотчиків. За словами очільника ГУР Кирила Буданова, в обмін на росіянина в Україну вдалося повернути п’ятьох українських льотчиків.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Красноярцев є льотчиком 1-го класу, начальником повітряної, вогневої та тактичної підготовки 2-го змішаного авіаполку 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ (аеродром «Шагол», м. Челябінськ). А за даними СБУ, він був «асом» Путіна і за свої звірства в Сирії отримав аудієнцією з Башаром Асадом.

До слова, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.