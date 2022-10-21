Перейшли на бік ворога: експоліцейські отримали підозру

Підозрювані добровільно зайняли посади в псевдоправоохоронному органі

Десятьох експоліцейських на Харківщині підозрюють у держзраді. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що колишні правоохоронці в умовах воєнного стану перейшли на бік ворога. Вони добровільно зайняли посади в псевдоправоохоронному органі – «відділі поліції у місті Вовчанськ Харківської області».

Під час проведення обшуків виявлено та вилучено формений одяг поліції РФ, символіку окупаційних військ, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, зброю, у тому числі незаконно вилучену у місцевого населення.

«Наразі десятьом колишнім співробітникам Чугуївського районного управління поліції Головного управління Нацполіції України в Харківській області складено повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Раніше повідомлялося, що усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції. Всі, хто вийшов чи виходить з окупованої території, підлягає ретельній та жорсткій перевірці. Без жодних виключень. Кожен проходить обов’язково поліграф, відповідні співбесіди.

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.