Стало відомо, що буде з поліцейськими, які залишилися на окупованих територіях

Усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції. Про це повідомив голова відомства Ігор Клименко в інтерв’ю «Українським новинам».

«Мною особисто було підписано наказ, який вимагав, відповідно до оперативної і військової обстановки, прибути у визначений час до місць дислокації. Наприклад, потрібно було прибути в місто Запоріжжя працівникам із Мелітополя і Бердянська. Те саме стосувалося Херсону, районів Луганської чи Харківської області. Ті, хто до цього часу в установлений термін не прибув до місць дислокації, всі були звільнені з Національної поліції», – сказав Клименко.

Клименко зазначив, що серед тих, хто не повернулись є люди, які перейшли на сторону ворога. «Із загальної штатної чисельності в 130 тисяч у нас нині є понад 60 підозр колишнім поліцейським за співпрацю з ворогом», – додав керівник Нацполіції.

Також повідомляється, що частина працівників, які не вийшли, написали рапорти, що з об’єктивних причин не можуть вийти з цієї території – це хворі родичі, за станом здоров’я і так далі. Але їх все-одно звільнили. тому що вони знаходяться на окупованій території.

«Всі, хто вийшов чи виходить з окупованої території, підлягає ретельній та жорсткій перевірці. Без жодних виключень. Кожен проходить обов’язково поліграф, відповідні співбесіди для того, щоб ми розуміли, де зброя, де посвідчення службове і що робив на окупованій території в цей час», – зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі українські поліцейські перейшли на сторону окупантів.