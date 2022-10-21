Допомагав ворогу втікати від ЗСУ: житель Донеччини отримав підозру

Затриманий показував агресорам будинки місцевих фермерів, щоб ті їх пограбували

Чоловік надавав окупантам особисті дані українських патріотів і адреси проживання їх близьких

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах сходу України Служба безпеки встановила місцезнаходження і затримала ще одного ймовірного колаборанта. Він здавав ворогу місця перебування учасників руху спротиву під час тимчасової окупації території Лиманської громади. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Врожий поплічник показував агресорам будинки місцевих фермерів, які виїхали з області. Такі домоволодіння загарбники спочатку розграбовували, а потім розселяли в них свій особовий склад і маскували у дворах військову техніку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час контрнаступу ЗСУ на Донеччині зловмисник допомагав окупантам втікати від українських військ лісовими тропами. Потім він намагався переховуватись від правосуддя. Проте співробітники СБУ одразу викрили його після деокупації району.

Слідство встановило, що затриманим є мешканець селища Старий Караван, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Встановлено, що чоловік надавав окупантам особисті дані українських патріотів і адреси проживання їх близьких.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (надання незаконним збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в ході контрдиверсійних дій у прифронтових районах сходу України Служба безпеки затримала двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території Донецької області, зокрема на Бахмутському напрямку.