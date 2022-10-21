Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Допомагав ворогу втікати від ЗСУ: житель Донеччини отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Допомагав ворогу втікати від ЗСУ: житель Донеччини отримав підозру
Затриманий показував агресорам будинки місцевих фермерів, щоб ті їх пограбували
СБУ

Чоловік надавав окупантам особисті дані українських патріотів і адреси проживання їх близьких

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах сходу України Служба безпеки встановила місцезнаходження і затримала ще одного ймовірного колаборанта. Він здавав ворогу місця перебування учасників руху спротиву під час тимчасової окупації території Лиманської громади. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Врожий поплічник показував агресорам будинки місцевих фермерів, які виїхали з області. Такі домоволодіння загарбники спочатку розграбовували, а потім розселяли в них свій особовий склад і маскували у дворах військову техніку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час контрнаступу ЗСУ на Донеччині зловмисник допомагав окупантам втікати від українських військ лісовими тропами. Потім він намагався переховуватись від правосуддя. Проте співробітники СБУ одразу викрили його після деокупації району.

Слідство встановило, що затриманим є мешканець селища Старий Караван, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Встановлено, що чоловік надавав окупантам особисті дані українських патріотів і адреси проживання їх близьких.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (надання незаконним збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в ході контрдиверсійних дій у прифронтових районах сходу України Служба безпеки затримала двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території Донецької області, зокрема на Бахмутському напрямку.

Теги: Донеччина Україна окупанти росія війна СБУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожі поплічники контактували зі своїми російськими кураторами через мережу «зв’язкових»
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру
Вчора, 10:40
Співробітники СБУ затримали «старосту» Чкаловського після деокупації селища
СБУ повідомила про підозру представникам окупаційної влади Харківщини
Вчора, 17:00
Директорка однієї зі шкіл Маріуполя добровільно перейшла на бік ворога
Перейшла на бік ворога: директорка маріупольської школи отримала підозру
13 жовтня, 19:57

Кримінал

Допомагав ворогу втікати від ЗСУ: житель Донеччини отримав підозру
Допомагав ворогу втікати від ЗСУ: житель Донеччини отримав підозру
На Тернопільщині чоловік жорстоко побив 12-річного хлопця на вулиці
На Тернопільщині чоловік жорстоко побив 12-річного хлопця на вулиці
У Дніпрі чоловік спричинив ДТП, після чого зарізав постраждалого
У Дніпрі чоловік спричинив ДТП, після чого зарізав постраждалого
Оприлюднив наслідки обстрілу Бурштинської ТЕС: затримано блогера (відео)
Оприлюднив наслідки обстрілу Бурштинської ТЕС: затримано блогера (відео)
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру
Справа про рекордний хабар: Микитась отримав підозру
Справа про рекордний хабар: Микитась отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
33K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
26K
Кремль розпочав свій останній бій
25K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
24K
Підрив Каховської ГЕС. Путін готується повторити злочин Сталіна?
17K
Путін приїхав на полігон і гатив із гвинтівки (відео) 

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту