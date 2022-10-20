СБУ повідомила про підозру представникам окупаційної влади Харківщини

Злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років

Служба безпеки України повідомила про підозру двом представникам окупаційної влади на звільненій частині Харківщини. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, 48-річний місцевий мешканець від початку окупації селища Чкаловське Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з представниками окупаційної адміністрації РФ. З березня він обіймав посаду «голови об'єднаної громади», здійснюючи в інтересах ворога організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у Чкаловському та ще дев'ятнадцяти прилеглих населених пунктах.

Ще один місцевий 42-річний колаборант виявив бажання стати «старостою» Чкаловського. Від початку липня до вересня він регулярно брав участь у засіданнях окупаційної адміністрації в м. Балаклія, здійснював за їх вказівкою збір інформації та заяв від мешканців Чкаловського.

Співробітники СБУ затримали «старосту» Чкаловського після деокупації селища. «Голова громади» втік на територію країни-агресора ще на початку контрнаступу Збройних Сил України. Наразі його оголошено у розшук. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, СБУ затримала мешканців Вінниччини, які знімали та пересилали відео з «прильотами».